Рубль, вероятно, останется в узких торговых диапазонах - "Нордеа Банк"

Рубль, вероятно, останется в узких торговых диапазонах в отсутствие значимых событий, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль остался вблизи отметки 64 в паре с долларом и 70,5 в паре с евро в начале торгов среду. В отсутствие значимых событий российская валюта не демонстрирует выраженной динамики в рамках текущей недели в связи с нейтральным внешним фоном.

Тема торговых переговоров, по которой в последнее время звучат преимущественно оптимистичные заявления, по-прежнему остается в фокусе глобальных площадок, что поддерживает рисковые активы и рубль на комфортных уровнях.

Среда - фактически последний более или менее активный торговый день в рамках текущей недели, так как завтра американские площадки будут закрыты по случаю Дня Благодарения, а в пятницу площадки будут работать в укороченном режиме. Публикуемая статистика носит скорее второстепенный характер. Размещения ОФЗ вряд ли окажутся значимым фактором для рубля в рамках торгов, отмечают аналитики банка.