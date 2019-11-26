Ренессанс Капитал повысил оценку GDR АФК Система на 15%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5,3 до $6,1 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы скорректировали модель оценки холдинга в результате недавнего повышения нашей прогнозной стоимости "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) после того, как сотовый оператор принял решение оставить листинг ADR. Также мы учли ожидаемые специальные дивиденды от МТС по итогам сделки по продаже бизнеса на Украине ("Системе" принадлежит 50,01% акций МТС - прим. ИФ). Кроме того, мы учли некоторое снижение долговой нагрузки "Системы", которое ожидается в связи с частичной продажей "Детского мира" (MOEX: DSKY). Продажа оставшейся доли в "Детском мире", а также потенциальные IPO нерыночных активов холдинга, могут стать драйвером роста рыночной стоимости его бумаг", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $5,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5 за штуку.