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26 ноября 2019 года 18:33
Уверенности в декабрьском "ралли" на фондовом рынке в этом году нет - "Открытие Брокер"
Отечественные фондовые индексы в декабре будут консолидироваться, уверенности в предновогоднем "ралли" в этом году нет, хотя инвесторы должны быть вполне довольны тем, как рынок вырос с начала года, отмечается в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, в дальнейшем стремительный рост может продемонстрировать "Газпром" и бумаги металлургов: "Бумаги наших сталеваров были под сильным давлением в последние месяцы. Соответственно, они стали интересны не только с позиции роста курсовой стоимости, но и с позиции дивидендных ожиданий, поскольку в перспективе 1-3 лет можно ждать сохранения относительно высокой дивидендной доходности сектора. В случае завершения торговой войны США и Китая сектор получит шанс на позитивную переоценку. По "Газпрому" потенциал достаточно высокий за счёт смягчения денежной политики и увеличения доли средств, направляемых на дивиденды. По итогам 2019 года можно ждать дивиденды на уровне 18-20 рублей, а дальнейшее будет определено 5 декабря. Вполне вероятно, что через 2-3 года компания будет выплачивать до 25-30 рублей на акцию". Сохраняется потенциал роста и у финансового сектора. "У ВТБ ещё есть потенциал работы над расходами с целью повышения эффективности. У Сбербанка уже наблюдается снижение темпов роста прибыли. С Московской биржей история иная. Растёт число брокерских счетов, растёт число ИИС. Это будет способствовать увеличению прибыли. Снижение ставки ЦБ РФ также повысит интерес населения к финансовому рынку. Соответственно, наиболее интересно смотрятся акции Московской биржи", - отмечает Андрей Кочетков. Эксперт полагает, что до конца декабря курс рубля может ослабнуть до 65 на фоне традиционного роста рублёвой ликвидности под конец года. "Перед длинными выходными увеличится спрос на валюту со стороны населения, а также усилятся различные опасения спекулянтов. Впрочем, нельзя исключать того, что Вашингтон и Пекин всё же найдут в себе силы, чтобы порадовать мировую экономику какими-либо договорённостями. Тогда укрепление рубля станет более вероятным", - размышляет ведущий аналитик "Открытие Брокер". Что касается 2020 года, то Андрей Кочетков видит несколько факторов, от которых будет зависеть судьба российского рынка: "Мы пока не можем получить ответы на несколько важных вопросов. Во-первых, США и Китай всё ещё не могут договориться по торговым отношениям. Трамп ходит под риском импичмента. Во-вторых, ведущие центральные банки смягчили свою политику, но этого может оказаться недостаточно, чтобы оживить глобальный рост. Если говорить о специфических российских факторах, то на текущий момент мы имеем слишком оптимистичные ожидания по поводу инфляции и реакции ЦБ РФ на неё. Поэтому можно ожидать как рост индекса МосБиржи до 3500 пунктов, так и его коррекции до 2500 пунктов при неблагоприятном стечении обстоятельств. Негативным фактором можно считать продолжение торговой войны США и КНР".
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