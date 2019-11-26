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26 ноября 2019 года 17:40
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг - Julius Baer
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Кредитные спреды вернулись к уровням 2016 года. "На фоне того, как рынок "наказывает" эмитентов со слабым финансовым положением и/или прибылями, мы увидим повышение количества дефолтов в секторе, - отмечает эксперт Julius Baer. - В текущей ситуации рынок "наказывает" слабых эмитентов преимущественно циклических секторов, требуя более высокие спреды для предоставления финансирования. Спреды для эмитентов с рейтингом Caa вернулись к уровням 2016 года, что не наблюдается в отношении инвесторов с рейтингами Ba или B". Если рассматривать энергетический сектор США, то исторически здесь сложилась обратная корреляция между ценами на нефть и кредитными спредами. "Другими словами, когда котировки на черное золото падали и прогнозы по прибылям ухудшались, эмитенты энергетического сектора должны были платить более высокие спреды, и наоборот, - указывает Маркус Алленшпах. - Обратная корреляция в последнее время ослабилась, пока цены на нефть оставались стабильными, в то время как спреды американских облигаций энергетического сектора спекулятивного уровня увеличиваются". Эксперт полагает, что при более внимательном рассмотрении, оказывается, что рынок наказывает игроков, работающих исключительно с природным газом, чье финансовое положение ослабилось и которые не так конкурентоспособны, как более крупные нефтяные игроки. Последние бурят скважины для добычи нефти и производят природный газ как вторичный продукт, который используется для переполнения рынка природного газа. Поскольку рост предложения привел к снижению цен на газ, компании, которые работают исключительно с ним, увидели ухудшение своих кредитных показателей. Это отпугнуло рынок как от их облигаций, так и акций, считает Маркус Алленшпах. С начала года 19 эмитентов энергетического сектора, имеющих рейтинг Moody's, объявили о дефолте, и мы ожидаем, что количество таких дефолтов увеличится, потому что о рефинансировании становится все сложнее договориться. "Мы сохраняем осторожность по бумагам циклических секторов, и в особенности энергетического сектора. Инвесторы в высокодоходные бумаги эмитентов энергетического сектора должны пересмотреть свои портфели и отобрать эмитентов с уверенным финансовым положением и позитивной генерацией денежного потока, которые смогут выжить в текущей обстановке низких котировок нефти", - заключает специалист Julius Baer.
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