Нефтяные цены пока будут оставаться в "боковике" - ИК "ФИНАМ"

Ожидается, что отчет API о еженедельных изменениях запасов нефти покажет, что запасы сырой нефти сократились на 300 тысяч баррелей. Это будет первое снижение за пять недель, если прогноз подтвердится. Данная статистика поддержит цены на нефть, но не окажет существенного влияния на ценовую динамику, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков - "на кону" торговая сделка и заседание ОПЕК+. До разрешения этих двух событий цены будут оставаться в "боковике".