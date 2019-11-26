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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"
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26 ноября 2019 года 16:21
Рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"
В среду рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукционов ОФЗ, но более сильного укрепления пока не будет, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Давление будет постепенно усиливаться на фоне завершения налоговых платежей.
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26 ноября 2019 года 18:06
ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:40
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг - Julius Baer
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Кредитные спреды вернулись к уровням 2016 года. "На фоне того, как рынок... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:18
По мнению ФРС США, американская экономика и действующая денежно-кредитная политика находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Это означает, что дальнейшие снижения ключевой ставки маловероятны. После трех сокращений целевого... читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:51
Ожидается, что отчет API о еженедельных изменениях запасов нефти покажет, что запасы сырой нефти сократились на 300 тысяч баррелей. Это будет первое снижение за пять недель, если прогноз подтвердится. Данная статистика поддержит цены на нефть, но не окажет существенного влияния на ценовую... читать дальше
.26 ноября 2019 года 14:31
Инвесторы во вторник будут следить за макроэкономической статистикой из США: данными по запасам в оптовой торговле, по ценам на жилую недвижимость от FHFA, по продажам на первичном рынке жилья и ноябрьским индексом потребительской уверенности, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB... читать дальше
.26 ноября 2019 года 13:36
Основные факторы, определяющие динамику финансовых рынков, выступают на стороне "быков" - Райффайзенбанк
Два фактора, которые в последнее время являются основными (или даже единственными) определяющими динамику финансовых рынков, вновь выступили на стороне “быков”, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Первым фактором стало выступление Дж. Пауэлла в понедельник, в котором он высказался, что... читать дальше
.26 ноября 2019 года 11:42
Аналитики ГК "ФИНАМ" в целом конструктивно оценивают опубликованный компанией Palo Alto Networks квартальный отчет и отмечают, что негативная корректировка прогнозов Palo Alto на текущий квартал обусловлена, в первую очередь, издержками по приобретению Aporeto, а не неблагоприятными ожиданиями... читать дальше
.26 ноября 2019 года 11:07
Котировки нефти торгуются в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам США и Китая - "Нордеа Банк"
В отсутствие значимых локальных новостей, связанных с нефтяным рынком, котировки продолжают торговаться в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $... читать дальше
.26 ноября 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник. читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:22
Аналитики ГК "ФИНАМ" оценивают позитивно опубликованный отчет Medtronic за второй фискальный квартал и по-прежнему считают акции компании недооцененными с фундаментальной точки зрения. "Акции Medtronic за период с начала года принесли достойную доходность в размере 26,3% - с опережением... читать дальше
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