Рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"

В среду рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукционов ОФЗ, но более сильного укрепления пока не будет, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Давление будет постепенно усиливаться на фоне завершения налоговых платежей.