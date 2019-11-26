Евробонды ФосАгро вряд ли можно считать привлекательными с учетом ухудшения финансовых показателей - Уралсиб

Евробонды ФосАгро вряд ли можно считать привлекательными с учетом ухудшения финансовых показателей за 3 кв. 2019 г. по МСФО, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Группа ФосАгро опубликовала результаты за 3 кв. 2019 г. по МСФО, которые оказались немного выше консенсус-прогноза по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 3% год к году до 65 млрд руб., EBITDA снизилась на 9% до 21 млрд руб., а рентабельность по EBITDA - на 4 п.п. до 33%. Чистая прибыль, скорректированная на убыток по курсовым разницам в размере 2 млрд руб., уменьшалась на 8% до 11,8 млрд руб.

"Финансовые показатели под давлением из-за снижения цен на удобрения, - указывают эксперты "Уралсиба" Денис Ворчик и Евгений Сергеев. - Свободный денежный поток упал на 71% до 3,6 млрд руб., что было связано (помимо снижения рентабельности) с оттоком денежных средств на пополнение рабочего капитала. На финансовые показатели компании продолжает оказывать давление снижение цен на фосфорные и азотные удобрения, обусловленное рядом факторов, в числе которых: рост экспорта фосфорных удобрений из Китая, слабый спрос на китайском и американском рынках, а также снижение цен на сырье".

Чистый долг увеличился за квартал на 12% до 122,9 млрд руб., а коэффициент Чистый долг/EBITDA за 12 мес. - до 1,5x.

Евробонды компании вряд ли можно считать привлекательными с учетом ухудшения финансовых показателей, полагают эксперты "Уралсиба". "Евробонд PHORRU'23 (YTM 3%) торгуется с премией к суверенной кривой в размере около 75 б.п., что соответствует среднему значению с начала года. Такая премия несколько выше, чем у бумаг с рейтингами IG в нефтегазовом секторе, но примерно соответствует уровню евробондов в секторе металлургии. Что касается более короткого PHORRU'21 (YTM 2,5%), то он торгуется на одном уровне с короткими выпусками Газпрома. Таким образом, мы не видим причин для сужения спредов, а учитывая ухудшение финансовых показателей Фосагро, евробонды компании сейчас едва ли можно назвать привлекательными", - заключают Денис Ворчик и Евгений Сергеев.