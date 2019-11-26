Инвесторы во вторник будут следить за макроэкономической статистикой из США - Sberbank CIB

Инвесторы во вторник будут следить за макроэкономической статистикой из США: данными по запасам в оптовой торговле, по ценам на жилую недвижимость от FHFA, по продажам на первичном рынке жилья и ноябрьским индексом потребительской уверенности, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе.

Последний индикатор, отражающий уверенность потребителей в росте экономической активности, представляет наибольший интерес для инвесторов на рынке нефти. На взгляд эксперта Sberbank CIB, он, вероятно, окажется немного выше, чем в октябре, и окажет небольшую поддержку нефтяным котировкам.

"В ночь на среду выйдет оценка товарных запасов углеводородов от Американского института нефти (API), - указывает эксперт Sberbank CIB. - Мы полагаем, что эти данные отразят прирост запасов нефти за неделю примерно на 3 млн барр. В целом мы ожидаем, что во вторник котировки Брент снова попытаются подняться выше уровня $64/барр., но им это вряд ли удастся с учетом последних оптимистичных сообщений о торговых переговорах США и Китая, а также важного технического сопротивления, которое располагается на отметках $64,14/барр. и $64,55/барр.".