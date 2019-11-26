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26 ноября 2019 года 14:07
Сразу после завершения расчетов по основным налоговым платежам ноября доллар предпринял попытки закрепиться выше 64 руб. - ИК "Велес Капитал"
Сразу после завершения расчетов по основным налоговым платежам ноября (в понедельник банки переводили в бюджет НДС, акцизы и НДПИ) доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 64 руб., сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Уже в первый час торгов во вторник американская валюта поднималась выше указанного уровня, а к окончанию первой половины дня находилась в районе 64,1 руб. "Лишившись поддержки экспортеров, рубль ощутил давление с развивающихся рынков, где, несмотря на сохраняющиеся надежды на достижение торгового урегулирования, проявляется неприятие инвесторов к риску, - отмечает Юрий Кравченко. - Так, наряду с рублем, отрицательную динамику в паре с долларом к середине дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, аргентинский песо и ряд других валют. До конца ноября банкам на российском рынке остается перечислить налог на прибыль, однако оставшиеся платежи, по всей видимости, уже не смогут оказать поддержку рублю в борьбе за рубеж в 64 против доллара". Рублевые межбанковские ставки пока лишь незначительно отреагировали на крупные налоговые платежи понедельника. Эксперт ИК "Велес Капитал" не исключает, что после оттока ликвидности в бюджет ставки МБК все же еще подрастут к концу месяца, однако в целом можно ожидать сохранения комфортной ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, Банк России решил еще немного сократить лимит на очередном недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,63 трлн руб. против 1,76 трлн руб., размещенных кредитными организациями неделей ранее. Таким образом, уже в среду в банковскую систему может вернуться до 128 млрд руб., что частично компенсирует оставшиеся налоговые платежи (в четверг около 300 млрд руб. по налогу на прибыль), полагает Юрий Кравченко.
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