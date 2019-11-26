Аналитики ГК "ФИНАМ" присвоили рекомендацию "покупать" акциям Horizon Therapeutics с целевой ценой $36

Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают очень высокие результаты и перспективы акций Horizon Therapeutics. Им присвоена рекомендация "покупать" с целевой ценой $36, потенциал роста может составить 18%, говорится в обзоре.

"Акции Horizon Therapeutics за период с начала года принесли доходность в размере 54,9%, значительно опережающую показатели американского рынка в целом. За период с нашего последнего обновления рекомендации в августе доходность инструмента составила 10,5%. Опубликованную компанией отчетность за третий квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи Horizon Therapeutics в орфанном и ревматологическом сегментах сохраняют потенциал роста. Мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными для вложений, при этом потенциал их роста в ближайшие 12 месяцев может составить 18%", - пишет ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Horizon Therapeutics (прежнее название Horizon Pharma) - базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. У Horizon Therapeutics насчитывается 10 коммерциализированных препаратов по трем направлениям - орфанные заболевания, ревматология и недуги первичного звена. Преимуществом Horizon по сравнению со многими конкурентами по сектору долгое время являлся тот факт, что в 2014 году компания успела переместиться из американской в ирландскую налоговую юрисдикцию еще до того, как вокруг этой тенденции в фармацевтическом секторе поднялся шум на официальном уровне.

Horizon в последние годы сделала ряд приобретений с расчетом на дополнение своей линейки препаратов новыми разработками более мелких компаний. В частности, были приобретены Raptor Pharmaceutical за $800 млн и Crealta Holdings за $510 млн. Теперь у Horizon насчитывается 10 коммерциализированных препаратов в таких сферах, как орфанные заболевания, ревматология и недуги первичного звена. Положительным фактором можно считать и завершенное в прошлом мае приобретение фирмы River Vision с ее экспериментальным наименованием teprotumumab для лечения редкого недуга - тиреоидной болезни глаз, от которого пока не существует одобренной FDA терапии. В сентябре FDA предоставила teprotumumab право приоритетного рассмотрения с датой 8 марта 2020 года; в случае одобрения на рынке появится первый препарат от тиреоидной болезни глаз, что сулит компании дополнительный поток выручки.

Выручка компании по итогам III квартала увеличилась на 3,1% г/г (до $335,5 млн) и превзошла усредненные ожидания рынка на $4,9 млн; чистая прибыль составила $18,2 млн, при этом скорректированная прибыль на акцию достигла 64 центов и на 14 центов опередила прогнозы.