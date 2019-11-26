Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" акции Palo Alto Networks

Аналитики ГК "ФИНАМ" в целом конструктивно оценивают опубликованный компанией Palo Alto Networks квартальный отчет и отмечают, что негативная корректировка прогнозов Palo Alto на текущий квартал обусловлена, в первую очередь, издержками по приобретению Aporeto, а не неблагоприятными ожиданиями относительно операционной деятельности компании. "Акции Palo Alto за последние месяцы в полной мере оправдали наши оптимистичные ожидания – достигли указанной нами целевой цены и принесли солидную доходность за период с нашего последнего обновления рекомендации (в начале сентября) в размере 18%. За период с начала года инструмент обогатил инвесторов на 32,9%", - отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

После рассмотрения квартального отчета у аналитиков ГК "ФИНАМ" по-прежнему нет оснований отменять рекомендацию "покупать" в отношении акций Palo Alto Networks, а целевой уровень по инструменту поставлен на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии Зарины Саидовой.

Базирующаяся в Калифорнии ИТ-компания Palo Alto Networks, предоставляющая решения для кибербезопасности предприятий, организаций и правительственных ведомств, опубликовала финансовую отчетность за первый фискальный квартал. Квартальная выручка Palo Alto Networks увеличилась на 17,7% г/г до $771,9 млн и превзошла усредненные прогнозы на $2,56 млн. Скорректированная чистая прибыль компании на акцию достигла $1,05 на акцию и оказалась на 2 цента выше усредненных прогнозов Уолл-Стрит.

Palo Alto Networks объявила о восьмом по счету приобретении с начала 2018 года – на этот раз компания приобретет фирму Aporeto за $150 млн, и издержки по приобретению лягут на финансовые результаты за второй фискальный квартал, отмечает эксперт ГК "ФИНАМ".