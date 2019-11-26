JPMorgan поднял рекомендацию для акций ГК "ПИК" до "покупать"

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JPMorgan поднял рекомендацию для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 441 рубль за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ГК "ПИК", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 435,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций ГК "ПИК" равняется порядка 374,7 рубля за штуку.