JPMorgan понизил рекомендацию для GDR ЛСР до "держать"

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JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с "покупать" до "держать", сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет $2,7 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ЛСР, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $2,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость GDR "Группы ЛСР" составляет порядка $2,34 за штуку.