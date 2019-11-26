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26 ноября 2019 года 10:35
Минфин предложит инвесторам выпуск с фиксированным купоном после трехнедельной паузы в размещении ОФЗ-ПД - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что для регулярного аукциона ОФЗ в среду Минфин предложит инвесторам выпуск с фиксированным купоном после трехнедельной паузы в размещении ОФЗ-ПД. Наиболее вероятный кандидат на размещение - ОФЗ-26228 (YTM 6,41%), говорится в обзоре. Длинные и среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном в понедельник выросли в доходности на 1–3 бп вслед за ослаблением рубля. Торговая активность на российском рынке локального долга была небольшой: оборот торгов в секции ОФЗ на Мосбирже составил 11 млрд руб., что соответствует 40% среднедневного оборота за последний месяц. Наиболее слабый результат продемонстрировали ОФЗ-26230 (YTM 6,7%), ОФЗ-26212 (YTM 6,31%) и ОФЗ-26219 (YTM 6,26%), закрывшиеся ростом доходностей на 4 бп. Другие сегменты рынка торговались без изменений, за исключением линкера ОФЗ-52001 (YTM 3,02%), реальная доходность которого снизилась на 3 бп. Длинные "бенчмарки" других ведущих развивающихся стран выросли в доходности на 1–7 бп, за исключением 10-летних облигаций Венгрии, опустившихся в доходности на 3 бп. "Минфин во вторник, как обычно, объявит параметры проводимого по средам регулярного аукциона ОФЗ, на котором, как мы полагаем, инвесторам будет предложен выпуск с фиксированным купоном после трехнедельной паузы в размещении ОФЗ-ПД. Наиболее вероятным кандидатом на размещение в среду нам представляется ОФЗ-26228 (YTM 6,41%), который из находящихся в обращении выпусков не предлагался наиболее длительное время. Также напомним, что на этой неделе Минфин выплатит купоны по ОФЗ-ПД на общую сумму 20 млрд руб." - отмечают аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин и Игорь Рапохин.
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