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26 ноября 2019 года 10:10
Рынок госбумаг будет находиться в "боковом" движении - Промсвязьбанк
Оставшееся время до декабрьского заседания ЦБ РФ рынок госбумаг проведет в "боковом" движении, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Котировки ОФЗ после восстановления к максимумам года на прошлой неделе в понедельник перешли к консолидации – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. – до 6,16% годовых, 10-летних – на 2 б.п. – до 6,4% годовых. Заседание Банка России состоится 13 декабря, до него остается около 3 недель – рынки уже отражают среднесрочный потенциал снижения ставки до 6%, в результате чего оставшееся время до заседания рынок госбумаг проведет в "боковом" движении (в отсутствии новых вводных от ЦБ). "Вместе с тем мы по-прежнему ожидаем, что сохранение мягкой риторики регулятора позволит опустить доходность 10-летнего "бенчмарка" до 6,25% годовых", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Минфин уже выполнил свой план по заимствованиям на текущий квартал (162 млрд руб.) по "чистому" размещению, разместив бумаг на 172,8 млрд руб. При этом выпуск ОФЗ 26210 на 150 млрд руб. погашается 11.12.2018 при остатке объема гросс размещений в размере 140 млрд руб. "В этом ключе давления на рынок со стороны первичного предложения наблюдаться не будет. Вместе с тем в конце года есть вероятность фиксации прибыли инвесторами (нерезидентами) в случае более "ястребиных" комментариях ЦБ по итогам заседания. Локальные инвесторы также могут начать пересматривать свои портфели, увеличив доли менее волатильных линкеров и флоутеров", - полагает Д. Грицкевич.
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26 ноября 2019 года 13:36
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