JPMorgan поднял рекомендацию для акций ГК "ПИК" до "покупать"

JPMorgan поднял рекомендацию для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 441 рубль за штуку.

Текущая стоимость акций ГК "ПИК" равняется порядка 374,7 рубля за штуку.