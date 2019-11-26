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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  JPMorgan понизил рекомендацию для GDR ЛСР до "держать"
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26 ноября 2019 года 09:10

JPMorgan понизил рекомендацию для GDR ЛСР до "держать"

JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с "покупать" до "держать", сообщило агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет $2,7 за штуку.

Текущая стоимость GDR "Группы ЛСР" составляет порядка $2,34 за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Группа ЛСР


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