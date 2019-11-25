Российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде на текущей неделе - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка ожидают, что на этой неделе российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде, говорится в обзоре инвестбанка. Акции YNDX могут опережать своих аналогов в ИТ-секторе. В банковском секторе спросом на этой неделе будут пользоваться акции банка “Санкт-Петербург” в преддверии выхода сильных финансовых результатов за 3К19.

"Мы ожидаем, что спросом будут пользоваться и акции ALRS после того, как компания представила отличную презентацию на недавней конференции IR; на акции компании позитивно повлияет и потенциальная сделка LVMH – Tiffany, - отмечается в комментарии Альфа-банка. - Начинают восстанавливаться акции производителей стали, так как цены на сталь достигли переломного момента, и внутренний спрос на сталь могут поддержать металлоемкие национальные проекты".

Акции MNOD все еще находятся под давлением после того, как на прошлой неделе компания провела День инвестора. Эксперты Альфа-банка рекомендуюрт покупать их в период снижения, так как фундаментальные показатели рынка никеля и палладия остаются сильными.

"Акции золотодобывающих компаний (PLZL и POLY) утратили драйверы роста, так как цены на золото опустились ниже отметки $1 500/унцию на фоне улучшения настроения на рынке, - отмечается в обзоре инвестбанка. - У бумаг RUAL катализаторов роста нет в ситуации низких цен на алюминий. В нефтегазовом секторе акции ROSN более привлекательны на сравнительной основе, инвесторов продолжают интересовать и акции OGZD".