Goldman Sachs возобновил анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ее ADS

Goldman Sachs возобновил анализ Qiwi (MOEX: QIWI), сообщает Bloomberg.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $27 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $30,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,88 за штуку.