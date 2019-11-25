Raiffeisenbank снизил рейтинг акций РусГидро до "держать" и оценку на 9%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,64 рубля до 0,58 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".