Рубль может укрепиться до 63,60 руб./$, однако на курс способен повлиять по-прежнему актуальный гонконгский фактор - Sberbank CIB

Рубль может укрепиться до 63,60 руб./$1 на фоне повышенного спроса на риск, однако на курс может повлиять по-прежнему актуальный гонконгский фактор, говорится в комментарии Sberbank CIB.

В понедельник утром курс рубля восстанавливается в соответствии с тенденцией к росту оптимизма на мировых рынках - глобальных инвесторов обнадежили сообщения о готовности Китая усилить ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности (таких мер добиваются от Пекина Соединенные Штаты в ходе торговых переговоров). С учетом этих обстоятельств, а также принимая во внимание продолжающийся в России период налоговых платежей, аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко рассчитывают, что российская валюта подорожает до 63,60 руб. за доллар.

"Впрочем, следует отметить, что в понедельник вечером можно ожидать усиления глобальной рискофобии, если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, касающийся ситуации в Гонконге, - указывают эксперты Sberbank CIB. - Пока этот документ не подписан, и его подписание, вероятно, будет негативно встречено китайской стороной. В минувшие выходные в Гонконге прошли выборы в местные органы власти, на которых большую поддержку получили кандидаты, которые не пользуются поддержкой со стороны Пекина. Это свидетельствует о том, что ситуация в специальном административном районе КНР пока далека от стабилизации, и этот фактор продолжит осложнять ход торговых переговоров и тревожить глобальные рынки".