Рубль может укрепиться в начале недели до уровней 63-63,5/$ - "БКС Глобал Маркетс"

В начале недели рубль может укрепиться до уровней 63-63,5/$, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В среднесрочной перспективе российская валюта продолжит торговаться у отметки RUB 65/$ +/- RUB 2.

Главным драйвером курса все так же выступают новости с торговых переговоров США и Китая. Усиление ожиданий скорого заключения сделки вслед за объявленным Пекином ужесточением наказания за нарушение прав на интеллектуальную собственность, что ранее было одним из главных камней преткновения для заключения торговой сделки, – может на предстоящей неделе поддержать аппетит к риску, полагает эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. Это может привести к росту цен на нефть и к усилению курса рубля.

Двумя другими факторами, которые окажут поддержку рублю в ближайшие дни, являются скорое IPO Saudi Aramco (что опосредовано поддерживает нефтяные котировки), а также наступление налогового периода.

"С учетом изложенного мы ожидаем укрепления курса рубля в начале недели до уровней в RUB 63-63,5/$. Однако уже ближе к концу недели курс рубля может вновь развернутся вниз: свою роль сыграет завершение налогового периода, ожидания традиционного роста спроса на валюту в декабре, а также возможное усиление геополитических рисков в связи с началом строительства последней очереди трубопровода «Северный поток-2». Эти факторы могут привести к возвращению курса на прежние уровни – RUB 63,5-64,5/$. Наш среднесрочный взгляд остается неизменным: мы ожидаем, что российская валюта продолжит торговаться у отметки RUB 65/$ +/- RUB 2", - заключает аналитик "БКС Глобал Маркетс".