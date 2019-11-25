ITI Capital подтвердил свои тактические идеи по Газпрому и Сбербанку, говорится в обзоре инвесткомпании. "У Газпрома хороший потенциал дальнейшего роста в преддверии заседания СД 5 декабря, на котором будет обсуждаться новая дивидендная политика и специальные дивиденды", - отмечают аналитики ITI Capital.

Акции Газпрома выросли на 2,95% в ходе SPO 3,59% казначейских акций в четверг, несмотря на 13%-ый дисконт цены размещения к цене закрытия предыдущих торгов, напоминают аналитики. Накануне размещения акции компании подорожали на 4%. В июле Газпром также продал 2,93% акций Газпрома, которые, как и в этот раз, судя по всему, достались "узкому кругу покупателей". После июльского размещения стоимость акций Газпрома выросла.