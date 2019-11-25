Предложение от экспортеров продолжит оказывать на курс рубля стабилизирующее воздействие в начале недели - РФПИ

Предложение от экспортеров, вероятно, продолжит оказывать на курс рубля стабилизирующее воздействие в начале недели, хотя значимость внешних событий может постепенно начать повышаться, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"В любом случае, потоки в рубле остаются довольно сбалансированными, учитывая отсутствие драйверов для существенных отклонений в обе стороны", - указывает эксперт. - Данные CFTC по спекулятивным позициям в рубле также указали на отсутствие больших изменений".

Также эксперт РФПИ напомнил, что рубль в конце минувшей недели оставался ближе к середине общего рейтинга основных конкурентов. Торговая активность заметно восстановилась на фоне сохранения потоков от экспортеров в преддверии основных налоговых выплат в понедельник и четверг.