События начала декабря будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Предстоящие в начале декабря события будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Выходившие на прошлой неделе данные по продолжающемуся с начала сентября росту запасов нефти в США продолжали огорчать покупателей. Сохранение добычи нефти в США на максимальных уровнях в 12,8 Мб/д тоже не способствовало росту цен, которые на прошедшей неделе совершили новый "нырок" вниз. Правда, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, снижение было компенсировано последовавшим ростом. Частично произошедшие колебания можно было увязать с ростом индекса доллара в окрестности публикации протокола предыдущего заседания ФРС. Было и много других локальных причин. Но в результате семидневка для цен нефти закончилась примерно на тех же уровнях, несмотря на сильные колебания в течение недели. Более того, у участников рынка совершенно нет ощущения, что они находятся на растущем тренде. Скорее это воспринимается как элемент затянувшейся "боковой" консолидации.

Страны ОПЕК+ могут быть довольны своей политикой, которая (несмотря на новые очевидные успехи США по росту добычи) обеспечила относительную стабильность цен. Стабилизацию цен они и декларировали главной задачей действующего соглашения об ограничениях добычи. При сложившихся относительно стабильных ценах странам соглашения не требуется сейчас делать новых резких движений. В том числе и поэтому наступающая неделя обещает быть относительно спокойной. Но к ее окончанию будет происходить уплотнение ожиданий в связи с массой важных событий начала декабря. Намеченное на 5 декабря заседание ОПЕК и последующая встреча ОПЕК+ должны решить судьбу соглашения об ограничениях добычи. Наиболее вероятным на сегодня представляется сохранение действующих условий, но, как всегда перед таким событием, будет много сомнений, обращает внимание Н. Подлевских. А опасения рынка по поводу новых инициатив по дальнейшему сокращению добычи еще сохраняются.

Правда, оглашенные основные условия предстоящего IPO Saudi Aramco снизили ожидания рынка в отношении агрессивности действий Саудовской Аравии по поддержанию цен. Действительно, были снижены как объем размещаемых акций, так и итоговая оценка стоимости компании. В результате основной объем размещаемых акций будет распределяться между "своими" и размещение приобрело лишь условно рыночный характер. Так что у Саудовской Аравии не будет особенной заботы в поддержании цен нефти. Но рынок все же будет с нетерпением ждать результатов грандиозного размещения акций.

"Пока предопределенности в дальнейшем поведении цен совершенно не складывается, но начало декабря может дать ценам хороший импульс. И такой импульс может быть связан не только с решениями ОПЕК+, но также с большей определенностью по поводу торговых переговоров США и Китая. И чем труднее они проходят, тем мощнее могут дать рынкам импульс при появлении большей определенности в их перспективах", - указывает аналитик.

Запланированное на 11 декабря заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США сохраняет лишь слабую интригу. Предыдущим заседанием и последующим пресс-релизом у рынка были "сбиты" ожидания на дальнейшее снижение ставки. Более того, рынок оценивает как ненулевую вероятность даже повышения ставки на декабрьском заседании. Тем не менее, и здесь могут возникнуть неожиданности в переоценках оценке дальнейших перспектив монетарной политики (с соответствующей динамикой доллара). Так что по многим параметрам начало декабря на рынке обещает быть крайне интересным. "Предстоящие в начале декабря события будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации. А пока на текущей неделе еще можно немного расслабиться", - заключает специалист ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".