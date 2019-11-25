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Главная / Аналитикам / Аналитика / Основные движения будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках - "БКС Глобал Маркетс"
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25 ноября 2019 года 11:07
Основные движения будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках - "БКС Глобал Маркетс"
Существенного оживления на рынках ждать не приходится, основные движения, вероятно, будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Рынки не реагировали на переменчивость новостного потока в отношении прогресса в торговых переговорах США и Китая, а неопределенность удерживала индексы как от крупного падения, так и от устойчивого роста. "Риторика остается смешанной: оптимизм может быстро уступить место сомнениям, и до фактического заключения сделки сохранится тревожность, особенно в свете усиления давления перед потенциальным вступлением в силу новых пошлин США (которые все же могут быть отложены). На зарубежных площадках невысокие шансы на появление реальных драйверов, а также короткая и традиционно более спокойная неделя в США (в четверг американцы отмечают День благодарения) означают, что существенного оживления на рынках ждать не приходится. Как и на прошлой неделе основные движения, вероятно, будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках", - отмечают в "БКС Глобал Маркетс".
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25 ноября 2019 года 15:01
Цены на золото прекратили снижаться. Это говорит о растущих сомнениях инвесторов в благополучном исходе американо-китайского торгового конфликта. "Нет сомнений, что в случае провала переговоров мы увидим быстрое возвращение цен на металл на уровни около $1500 – теоретически это может произойти уже... читать дальше
.25 ноября 2019 года 11:48
События начала декабря будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Предстоящие в начале декабря события будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Выходившие на прошлой неделе данные по продолжающемуся с начала сентября росту запасов нефти в США продолжали огорчать покупателей. Сохранение... читать дальше
.25 ноября 2019 года 11:42
Поддержку ценам на нефть на старте недели оказали оптимистичные сообщения о ходе торговых переговоров между США и КНР - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки остаются вблизи двухмесячных максимумов, торгуясь в районе отметки $63,7/bbl (Brent), сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Поддержку ценам на нефть на старте недели оказывают оптимистичные сообщения о ходе торговых переговоров между США и КНР, которые повысили аппетит... читать дальше
.25 ноября 2019 года 10:24
В понедельник цены на нефть останутся на уровне 63-64 долл./барр.. говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. По-прежнему нет ясности в отношении сделки США-КНР, но инвесторы пока трактуют любые намеки в позитивную сторону. От саммита ОПЕК+ ожидается продление... читать дальше
.25 ноября 2019 года 09:19
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год. "При этом... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:20
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего... читать дальше
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