Основные движения будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках - "БКС Глобал Маркетс"

Существенного оживления на рынках ждать не приходится, основные движения, вероятно, будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Рынки не реагировали на переменчивость новостного потока в отношении прогресса в торговых переговорах США и Китая, а неопределенность удерживала индексы как от крупного падения, так и от устойчивого роста.

"Риторика остается смешанной: оптимизм может быстро уступить место сомнениям, и до фактического заключения сделки сохранится тревожность, особенно в свете усиления давления перед потенциальным вступлением в силу новых пошлин США (которые все же могут быть отложены). На зарубежных площадках невысокие шансы на появление реальных драйверов, а также короткая и традиционно более спокойная неделя в США (в четверг американцы отмечают День благодарения) означают, что существенного оживления на рынках ждать не приходится. Как и на прошлой неделе основные движения, вероятно, будут вызваны корпоративными новостями на локальных рынках", - отмечают в "БКС Глобал Маркетс".