Sova Capital начала анализ HeadHunter с рейтингом "держать" для его ADS

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ HeadHunter, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса, рассчитанная аналитиками, составляет $19,9 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "держать".

Аналитики ИК позитивно оценивают перспективы HeadHunter. Однако считают, что в настоящее время потенциал роста рыночной стоимости ADS этой компании ограничен, так как все хорошие новости уже учтены.

Текущие котировки ADS HeadHunter составляют порядка $18,4 за штуку.