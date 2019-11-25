Валютный рынок ожидает новых драйверов для выхода из "боковика" - БКС

Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 64,1-63,6. Рынок ожидает новых драйверов для выхода из "боковика", отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Поддержка налогов начнет слабеть к концу недели, поэтому многое будет зависеть от аппетита к риску на глобальных рынках.