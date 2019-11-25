Российский рынок акций предпримет еще одну попытку роста - Алор Брокер

В целом внешний фон складывается пока позитивный. Фьючерсы на американские индексы прибавляют с утра около 0,4%, отскочила от минимумов пятницы нефть. "Ждем открытия российского рынка акций ростом в пределах полупроцента. Однако дальнейшая динамика рынка пока остается под вопросом. О возобновлении сильного восходящего тренда говорить рано. Перед рождественским ралли рынок вполне может скорректироваться в район чуть выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Да и смену настроений за океаном мы видели неоднократно", - отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.