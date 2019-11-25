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25 ноября 2019 года 09:31
Рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 - Алор Брокер
Приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, поэтому стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 и даже может подойти к району 65,5, сообщается в комментарии Алор Брокер. На этой неделе будет пик налогового периода. Но, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, судя по динамике рубля прошедших дней, многие крупные экспортеры уже закупили большую часть необходимого объема валюты для расчетов с бюджетом. Учитывая, что приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 и даже может подойти поближе к цели ослабления в этом году - району 65,5. "Однако покупать доллар против рубля нужно с осторожностью. В начале следующего года, если в мире не произойдет никаких катаклизмов, российская валюта перейдет к укреплению на фоне традиционно сильного платежного баланса страны в первом полугодии. Где-то в конце первого квартала в игру вступит и такой фактор, как наполнение Фонда национального благосостояния, после чего следует ждать уменьшения покупок Минфином валюты на открытом рынке и расходования части ФНБ", - обращает внимание Алексей Антонов.
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25 ноября 2019 года 15:01
Цены на золото прекратили снижаться. Это говорит о растущих сомнениях инвесторов в благополучном исходе американо-китайского торгового конфликта. "Нет сомнений, что в случае провала переговоров мы увидим быстрое возвращение цен на металл на уровни около $1500 – теоретически это может произойти уже... читать дальше
.25 ноября 2019 года 11:48
События начала декабря будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Предстоящие в начале декабря события будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Выходившие на прошлой неделе данные по продолжающемуся с начала сентября росту запасов нефти в США продолжали огорчать покупателей. Сохранение... читать дальше
.25 ноября 2019 года 11:42
Поддержку ценам на нефть на старте недели оказали оптимистичные сообщения о ходе торговых переговоров между США и КНР - "Нордеа Банк"
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.25 ноября 2019 года 10:24
В понедельник цены на нефть останутся на уровне 63-64 долл./барр.. говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. По-прежнему нет ясности в отношении сделки США-КНР, но инвесторы пока трактуют любые намеки в позитивную сторону. От саммита ОПЕК+ ожидается продление... читать дальше
.25 ноября 2019 года 09:19
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год. "При этом... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:20
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего... читать дальше
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