Рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 - Алор Брокер

Приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, поэтому стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 и даже может подойти к району 65,5, сообщается в комментарии Алор Брокер.

На этой неделе будет пик налогового периода. Но, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, судя по динамике рубля прошедших дней, многие крупные экспортеры уже закупили большую часть необходимого объема валюты для расчетов с бюджетом. Учитывая, что приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 и даже может подойти поближе к цели ослабления в этом году - району 65,5.

"Однако покупать доллар против рубля нужно с осторожностью. В начале следующего года, если в мире не произойдет никаких катаклизмов, российская валюта перейдет к укреплению на фоне традиционно сильного платежного баланса страны в первом полугодии. Где-то в конце первого квартала в игру вступит и такой фактор, как наполнение Фонда национального благосостояния, после чего следует ждать уменьшения покупок Минфином валюты на открытом рынке и расходования части ФНБ", - обращает внимание Алексей Антонов.