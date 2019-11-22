Газпром и Норильский никель сдержали рост рынка акций в пятницу - Промсвязьбанк

В пятницу российский фондовый рынок предпринял неудачную попытку роста на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 64 долларов за баррель.

Также "быков" поддерживала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первого часа торгов Dow Jones поднялся на 0,2%, а S&P500 подтянулся на символические 0,04%. На таком фоне индекс Мосбиржи к 18:30 мск практически не изменился относительно уровней закрытия четверга, удерживая позиции в районе 2943 пунктов. Лидерами торгов стали акции МРСК ЦП и Мосбиржи, рост которых превысил 2%. Не позволили нашему рынку продемонстрировать рост бумаги рыночных тяжеловесов - Газпрома и Норильского никеля, потерявшие более 1%. Также в аутсайдерах оказались акции Распадской и ИнтерРАО, снизившиеся на 1,6% и 1,7% соответственно.

"Охарактеризовать прошедшую неделю на нашем рынке можно как консолидацию над отметкой 2920 пунктов индекса Мосбиржи. В итоге, данный уровень перешел в разряд поддержек. В рамках следующей недели "быки" могут попробовать использовать его как опору в попытках возобновления восходящей динамики и возвращения к историческим максимумам", - заключает эксперт Промсвязьбанка.