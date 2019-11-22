Рынок акций РФ в 2020 году может показать двухзначную доходность - ВТБ Капитал Инвестиции

Российский рынок акций может показать двузначную доходность на горизонте ближайших двенадцати месяцев, считает Владимир Потапов, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания по итогам ежегодного инвестиционного форума "ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По его мнению, как и в 2019 году, в 2020 году активную поддержку фондовому рынку РФ в будет оказывать приток розничных клиентов, поэтому важным драйвером роста котировок российских акций по-прежнему останется цифровизация инвестиционных продуктов.

Потапов отметил привлекательность российского рынка акций. Как ожидается, дивидендная доходность индекса ММВБ обгонит среднюю ставку по депозитам по итогам 2019 года.

"Рынок инвестиций в настоящее время развивается очень активными темпами. То, что ещё совсем недавно казалось чем-то футуристичным, сегодня - реальность. Происходящая в брокерском бизнесе цифровая трансформация стала толчком для его развития. Во многом именно благодаря этому тренду так активно растёт розничный сегмент. Рынок будет развиваться и дальше: как в части появления новых продуктов, так и в области дальнейшей диджитализации технологий. Наше мобильное приложение уже использует искусственный интеллект - в робоадвайзоре, который даёт инвестору рекомендации по формированию портфеля инвестиций и его ребалансировке при необходимости, а также в чат-боте, который отвечает на основные вопросы клиентов", - подчеркнул Владимир Потапов.

В ходе сессии "Ожидания vs Реальность: влияние глобальных трендов на инвестиционную привлекательность России" в рамках форума "ВТБ Капитал "Россия зовет!" более 120 представителей зарубежных инвестиционных фондов, российских компаний, Центробанка России, Министерства финансов РФ приняли участие в голосовании о перспективах рынков капитала.

По данным опроса, более половины участников верят, что инвестиционные решения, принимаемые с участием искусственного интеллекта, будут более эффективными.

В качестве инвестиционных активов, которые в 2020 г. должны продемонстрировать лучшую динамику, участники голосования определили акции, затем корпоративные облигации и сырьевые товары. Все респонденты сходятся в ожиданиях дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ в ближайший год, более 50% - до уровня 5,75% и ниже.

Кроме того, большинство участников верят в дальнейшее усиление глобализации на финансовых рынках. Глобальную рецессию как один из актуальнейших в ближайшем будущем трендов называют лишь 20% респондентов.