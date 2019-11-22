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22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение - ВТБ Капитал Форекс
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и 1,11 с непродолжительными попытками уйти ниже. В пятницу были опубликованы первые оценки за ноябрь индексов деловых настроений PMI по Германии, Франции и еврозоне. Хотя настроения в промышленности показали видимое улучшение, поднявшись от крайне низких уровней последних месяцев, в сфере услуг произошло ухудшение, в результате чего в целом по отраслям показатель настроений упал, так как именно сфера услуг занимает большую часть экономики. Композитный индекс PMI еврозоны снизился с 50,6 до 50,3 против прогноза роста до 50,9. После выхода новостей евро-доллар опустился на отметку 1,1050, но эксперт ВТБ Капитал Форекс считает это только началом тренда на снижение. "В последние две недели против евро играло то, что не проводились серии размещений облигаций Казначейства США, - указывает Алексей Михеев. - Обычно они проводятся каждую вторую неделю, но иногда размещений нет две недели подряд. Однако на следующей неделе Казначейство США размещает стандартную серию 2-, 5- и 7-летних нот, и суммарно вместе с размещаемыми каждую неделю векселями чистое привлечение составит 73,5 млрд долл. Это определенно окажет доллару поддержку". Учитывая то, насколько инертно вел себя рынок в последние месяцы, можно говорить о том, что сильное движение в паре евро-доллар определенно назрело, уверен специалист ВТБ Капитал Форекс. Волатильность пары, рассчитанная по 3-месячным опционам, недавно обновила очередные минимумы и вышла на уровни, последний раз наблюдавшиеся в июле 2014 года. Однако именно после того, как рынок проходит период экстремально низкой волатильности, обычно случаются сильные движения, как было в 2014 году. "Как раз после июля 2014 года на паре евро-доллар начался мощный среднесрочный тренд на снижение, который привел к падению евро-доллара за полтора года на 35 "фигур", от 1,40 до 1,05. Мы ждем начала старта сценария, подобного реализовавшемуся в 2014 году, в ближайшее время. На следующей неделе мы ждем возврата доллара к росту и пробития вниз отметки 1,10. До конца года мы все еще рассчитываем увидеть ускорение падения евро и достижение отметки 1,05", - резюмирует Алексей Михеев.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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