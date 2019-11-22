Sova Capital пересмотрела оценку Роснефти, Газпром нефти и НОВАТЭКа с учетом нового прогноза цены нефти

(добавлен последний абзац, в предпоследнем абзаце уточен прежний прогноз курса рубля: 65,4 руб./$1, а не 64,56 руб./$1)

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, прогноз цены на нефть марки Brent был понижен аналитиками с $63 до $60 за баррель.

Кроме того, ими был пересмотрен прогноз курса рубля. Теперь эксперты ожидают на конец 2020 года рубль на уровне 64,01 руб./$1 (прежний прогноз - 65,4 руб./$1).

Аналитики повысили прогнозную стоимость акций "Роснефти" на 4% - до 551 рубля за штуку, GDR - на 6%, до $86. Прогнозная стоимость акций "Газпром нефти" была повышена на 19% - до 490 рублей за штуку. Между тем из-за снижения прогноза цен на СПГ прогнозная стоимость акций и GDR "НОВАТЭКа" была понижена на 5% - до 1501 рубля и на 2% - до $235 за штуку соответственно.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть (для акций, цены в рублях) - 551 (текущая цена - 450,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 8,6 (текущая цена - 7,06), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для акций, цены в рублях) - 490 (текущая цена - 423,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для акций, цены в рублях) - 1501 (текущая цена - 1299), рекомендация - покупать.