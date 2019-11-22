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Главная / Аналитикам / Аналитика / Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц. - Промсвязьбанк
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22 ноября 2019 года 16:20
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц. - Промсвязьбанк
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления официальных лиц и СМИ вокруг торговой сделки между США и Китаем. Из последних сообщений отметим вероятность отмены 15 декабря введения ранее озвученных новых тарифов в размере $156 млрд на китайские товары и продолжение переговоров, а также надежды на оформление сделки в начале декабря текущего года. "Это сказывается на незначительном снижении вложений в золотые ETF фонды и закрытии части длинных позиций участниками рынка. Между тем, опасения замедления мировой экономики выступают драйвером для повышательного движения цен на золото в следующем году", - указывают аналитики Промсвязьбанка.
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22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год. "При этом... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего... читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:05
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:31
Цена Brent восстановила потерянные во вторник позиции, и актив торгуется в районе отметки $63,90. API сообщил о значительном росте запасов Brent на 5,95 млн барр., сообщается в обзоре PremEx. Однако Минэнерго США сообщило о росте на 1,38 млн барр. при прогнозе 1,6 млн барр. Внимание привлекло... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:00
Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем вряд ли приведет к росту фондовых рынков - Julius Baer
Новостной фон по поводу возможного заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем имеет позитивный тон, но сохраняет неуверенность, сообщается в комментарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. В четверг Wall Street Journal сообщила, что вице-премьер... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:36
Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:11
В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть... читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:03
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Applied Materials - одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более $52 млрд, говорится... читать дальше
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