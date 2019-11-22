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Главная / Аналитикам / Аналитика / Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
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22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего совета, который попытался добиться среди своих членов некоторого единодушия и исправить разлад, возникший на предпоследнем заседании во главе с Драги по вопросу о возобновлении количественного смягчения (QE), - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Беспокойство в протоколе выражалось в основном по поводу экономического прогноза и о сохранения низкой инфляции. Не похоже, что ЕЦБ в этой ситуации может многое сделать, и более уместным ответом он считает действия в области фискальной политики. Удивительно, как много наблюдателей ожидают от банка дальнейшего урезания ставок, ведь всё более общим мнением становится то, что отрицательные ставки, если их применять слишком долго, становятся контрпродуктивными". Даже новый президент ЕЦБ Лагард предлагает пересмотреть отрицательные ставки, а сегодня утром, прямо перед публикацией данного материала, она заявила, что Европе нужна новая система экономических мер и что ЕЦБ в ближайшее время пересмотрит свою стратегию. "Евро после заявления Лагард и слабоватых предварительных данных PMI (ухудшение только в сфере услуг) за ноябрь подвергся распродаже. Пусть так, но если ЕЦБ переориентируется на фискальные меры и, может быть, на облегчение для банков (отмена отрицательных ставок?), то можно ожидать для евро поддержки. Следите за новостями. Сегодня во Франкфурте выступит не только Лагард, но и глава Бундесбанка Вайдман", - заключает эксперт Saxo Bank.
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22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год. "При этом... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:20
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления... читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:05
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:31
Цена Brent восстановила потерянные во вторник позиции, и актив торгуется в районе отметки $63,90. API сообщил о значительном росте запасов Brent на 5,95 млн барр., сообщается в обзоре PremEx. Однако Минэнерго США сообщило о росте на 1,38 млн барр. при прогнозе 1,6 млн барр. Внимание привлекло... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:00
Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем вряд ли приведет к росту фондовых рынков - Julius Baer
Новостной фон по поводу возможного заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем имеет позитивный тон, но сохраняет неуверенность, сообщается в комментарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. В четверг Wall Street Journal сообщила, что вице-премьер... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:36
Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:11
В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть... читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:03
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Applied Materials - одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более $52 млрд, говорится... читать дальше
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