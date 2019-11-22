Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank

Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank.

"Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего совета, который попытался добиться среди своих членов некоторого единодушия и исправить разлад, возникший на предпоследнем заседании во главе с Драги по вопросу о возобновлении количественного смягчения (QE), - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Беспокойство в протоколе выражалось в основном по поводу экономического прогноза и о сохранения низкой инфляции. Не похоже, что ЕЦБ в этой ситуации может многое сделать, и более уместным ответом он считает действия в области фискальной политики. Удивительно, как много наблюдателей ожидают от банка дальнейшего урезания ставок, ведь всё более общим мнением становится то, что отрицательные ставки, если их применять слишком долго, становятся контрпродуктивными".

Даже новый президент ЕЦБ Лагард предлагает пересмотреть отрицательные ставки, а сегодня утром, прямо перед публикацией данного материала, она заявила, что Европе нужна новая система экономических мер и что ЕЦБ в ближайшее время пересмотрит свою стратегию.

"Евро после заявления Лагард и слабоватых предварительных данных PMI (ухудшение только в сфере услуг) за ноябрь подвергся распродаже. Пусть так, но если ЕЦБ переориентируется на фискальные меры и, может быть, на облегчение для банков (отмена отрицательных ставок?), то можно ожидать для евро поддержки. Следите за новостями. Сегодня во Франкфурте выступит не только Лагард, но и глава Бундесбанка Вайдман", - заключает эксперт Saxo Bank.