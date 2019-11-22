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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов - ИК QBF
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22 ноября 2019 года 15:27
Акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов - ИК QBF
Утром в пятницу пришла информация об итогах размещения казначейских акций Газпрома: пакет был достаточно большой 3,59%, и всех интересовала окончательная цена размещения, отмечается в комментарии ведущего аналитика QBF Олега Богданова. В результате, дисконт оказался 11% к цене закрытия в четверг, акции Газпрома продали по 220 рублей 72 копейки. Летом, в конце июля, когда размещался первый пакет в 2,9% казначейских бумаг, дисконт составил около 8 процентов от цены на рынке, то есть пакет продали по 200 рублей, напоминает эксперт QBF. Тогда спекулянты сразу отреагировали на эту новость, акции упали, но потом выросли обратно. "На этот раз рынок повел себя иначе, - подчеркивает Олег Богданов. - Сначала акции Газпрома выросли на 1.5%, а затем стали медленно снижаться. К 14 часам падение превысило 1%. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе, до нового года, спекулянты продолжат играть вниз для того, чтобы прощупать уровень, на котором может возникнуть интерес у крупных инвесторов. В целом, акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов".
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22 ноября 2019 года 18:07
Евро только в начале тренда на снижение, до конца года евро ускорит падение и может достигнуть отметки 1,05 по отношению к доллару, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Две последние недели пара евро-доллар оставалась в пределах между 1,1 и... читать дальше
.22 ноября 2019 года 17:40
Явные признаки ослабления экономики США могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п. - Saxo Bank
Явные признаки ослабления экономики США в ноябрьских и декабрьских данных вполне могут заставить ФРС снизить ставки в январе на 50 б.п., отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие в четверг данные о заявках на пособие по безработице впервые за... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:45
Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР - Промсвязьбанк
Нефть Brent продолжает оставаться заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Ни место встречи, ни условия промежуточного договора до сих пор не согласованы. Стали появляться сообщения о переносе на следующий год. "При этом... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:20
Средняя цена золота в 4кв. 2019 года составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются в диапазоне 1460-1480 долл./унция, отмечают эксперты банка. Источником волатильности выступают заявления... читать дальше
.22 ноября 2019 года 16:03
Если ЕЦБ не вернется к поддержке отрицательных ставок и QE, это может стать для евро благоприятным фактором - Saxo Bank
Если глава ЕЦБ Лагард не вернется к поддержке отрицательных ставок и традиционного QE, то это может в конце концов стать для евро благоприятным фактором, пусть даже сегодня рынок так не посчитал, сообщается в обзоре Saxo Bank. "Протокол заседания ЕЦБ показал осторожную позицию управляющего... читать дальше
.22 ноября 2019 года 15:05
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике - Julius Baer
Сезон отчетности подходит к концу, и фондовые рынки снова полностью фокусируются на политике и экономике, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. После достижения новых высот в начале текущей недели на фоне сигналов о возможном заключении первой части торгового соглашения... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:31
Цена Brent восстановила потерянные во вторник позиции, и актив торгуется в районе отметки $63,90. API сообщил о значительном росте запасов Brent на 5,95 млн барр., сообщается в обзоре PremEx. Однако Минэнерго США сообщило о росте на 1,38 млн барр. при прогнозе 1,6 млн барр. Внимание привлекло... читать дальше
.22 ноября 2019 года 14:00
Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем вряд ли приведет к росту фондовых рынков - Julius Baer
Новостной фон по поводу возможного заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем имеет позитивный тон, но сохраняет неуверенность, сообщается в комментарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. В четверг Wall Street Journal сообщила, что вице-премьер... читать дальше
.22 ноября 2019 года 11:36
Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:11
В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть... читать дальше
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