Акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов - ИК QBF

Утром в пятницу пришла информация об итогах размещения казначейских акций Газпрома: пакет был достаточно большой 3,59%, и всех интересовала окончательная цена размещения, отмечается в комментарии ведущего аналитика QBF Олега Богданова. В результате, дисконт оказался 11% к цене закрытия в четверг, акции Газпрома продали по 220 рублей 72 копейки.

Летом, в конце июля, когда размещался первый пакет в 2,9% казначейских бумаг, дисконт составил около 8 процентов от цены на рынке, то есть пакет продали по 200 рублей, напоминает эксперт QBF. Тогда спекулянты сразу отреагировали на эту новость, акции упали, но потом выросли обратно.

"На этот раз рынок повел себя иначе, - подчеркивает Олег Богданов. - Сначала акции Газпрома выросли на 1.5%, а затем стали медленно снижаться. К 14 часам падение превысило 1%. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе, до нового года, спекулянты продолжат играть вниз для того, чтобы прощупать уровень, на котором может возникнуть интерес у крупных инвесторов. В целом, акции Газпрома остаются привлекательным активом для инвесторов, особенно учитывая возможный рост дивидендов".