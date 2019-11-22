Ожидаем стабилизацию цен на нефть в диапазоне $61,50-64,50 за баррель Brent - PremEx

Цена Brent восстановила потерянные во вторник позиции, и актив торгуется в районе отметки $63,90. API сообщил о значительном росте запасов Brent на 5,95 млн барр., сообщается в обзоре PremEx. Однако Минэнерго США сообщило о росте на 1,38 млн барр. при прогнозе 1,6 млн барр. Внимание привлекло снижение резервов на терминале в Кушинге на 2,3 млн барр. Настроения на глобальных площадках характеризуются умеренным бегством инвесторов в качественные активы.

"Аналитики и участники рынка продолжат следить за ходом переговоров между США и Китаем и за реакцией сырьевого рынка на предварительный отказ РФ о сокращении добычи в следующем году в рамках ОПЕК+, а мы ожидаем цену актива на уровнях $61,50-64,50", - заключают эксперты PremEx.