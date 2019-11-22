Sova Capital пересмотрела оценку Роснефти, Газпром нефти и НОВАТЭКа с учетом нового прогноза цены нефти

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, прогноз цены на нефть марки Brent был понижен аналитиками с $63 до $60 за баррель.

Кроме того, ими был пересмотрен прогноз курса рубля. Теперь эксперты ожидают на конец 2020 года рубль на уровне 64,01 руб./$1 (прежний прогноз - 64,56 руб./$1).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть (акции, цена в рублях) - 551,0 (текущая цена - 450,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 8,6 (текущая цена - 7,06), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (цена в рублях) - 490,0 (текущая цена - 423,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (акции, цена в рублях) - 1501,0 (текущая цена - 1299,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 235,0 (текущая цена - 204,6), рекомендация - покупать.