Рубль продолжит торги в диапазоне 63,50-64/USD - РФПИ

Рубль остается одной из самых любимых валют для портфельных инвесторов, приобретая статус save-heaven в условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике и на других ЕМ рынках. "Безусловно, рубль будет реагировать и далее на любые негативные новости с внешних площадок, но его чувствительность к этим событиям, с нашей точки зрения, будет заметно меньше, чем у конкурентов. История с сохраняющимся потенциалом для снижения ставки ЦБ на фоне благоприятного инфляционного фона актуальна. Ожидаем, что рубль и в пятницу продолжит торговаться в диапазоне 63,50-64/USD", - отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.