Притоки в акциях находятся на максимумах 2019 года - "БКС Глобал Маркетс"

"Аппетит" к акциям российского и развивающихся рынков находится на годовом максимуме – инвесторы принесли в GEM фонды акций еще $1,9 млрд, при этом российские фонды также не остались в стороне, что отражает пиковый интерес к российским бумагам, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Тем временем притоки в облигации стагнируют.

EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций совокупно составили $190 млн против $200 млн на предыдущей неделе.