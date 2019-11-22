Рублевые облигации продолжат торговаться близко к текущим ценам - Промсвязьбанк

В ближайшие 2 недели рублевые облигации продолжат торговаться близко к текущим ценам, а новый импульс рынок может получить во второй половине декабря и в начале следующего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 б.п. 10-летний "бенчмарк" завершил торги с доходностью 6,38% годовых.

"По нашим ожиданиям, в ближайшие 2 недели рублевые облигации продолжат торговаться близко к текущим ценам. Новый импульс рынок может получить во второй половине декабря и в начале следующего года на фоне ожидаемого замедления инфляции, сезонного притока ликвидности по бюджетному каналу и возможного снижения ключевой ставки до 6% в первом квартале 2020 г. Впрочем, даже при реализации сценария снижения ставки до 6% потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ остается небольшим – около 10 - 15 б.п. В пятницу ожидаем консолидации рынка рублевых облигаций вблизи текущих уровней", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.