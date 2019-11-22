В ближайшее время рубль может остаться стабильным или даже укрепиться - "Открытие Брокер"

Рубль в течение четверга укреплял свои позиции. Этому способствует налоговый период, да и вторичное размещение акций "Газпрома". Также в пользу рубля "заговорила" нефть, которая преодолела отметку $63 за баррель Brent. Новости о торговых переговорах между США и Китаем также оказывали позитивное влияние, хотя рисков срыва всё ещё много. Тем не менее, в ближайшее время рубль может остаться стабильным или даже укрепиться, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.