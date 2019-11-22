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Главная / Аналитикам / Аналитика / Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п. - ИК "Алго Капитал"
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22 ноября 2019 года 09:52
Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п. - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи ожидается с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2935-2950 п., сообщается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п. "После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - отмечает Виталий Манжос. - Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация финального ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК)".
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22 ноября 2019 года 11:36
Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:11
В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть... читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:03
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Applied Materials - одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более $52 млрд, говорится... читать дальше
.21 ноября 2019 года 13:50
Основным событием среды стала публикация стенограммы с последнего заседания FOMC, из которой следует, что большинство членов комитета высказались в пользу сохранения выжидательной позиции в отношении монетарной политики (после произведенного снижения ключевой ставки в октябре) до тех пор, пока не... читать дальше
.21 ноября 2019 года 11:24
Цены на нефть восстановили потерянные ранее позиции, но вряд ли продолжат рост в четверг - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки накануне восстановили потерянные во вторник позиции и в утренние часы торгуются в районе отметки $62/bbl (Brent), говорится в комментарии "Нордеа Банка". Поддержку ценам на нефть оказало более слабое увеличение запасов в США, чем ожидалось ранее. Эксперты банка напоминают,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 10:23
Нефтяные котировки в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $60,7 - $63,5 за баррель - БКС
В ближайшие дни нефтяные котировки могут консолидироваться в диапазоне между $60,7 и $63,5 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров США и Китая, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. С утра четверга котировки нефти марки Brent... читать дальше
.21 ноября 2019 года 09:23
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.20 ноября 2019 года 17:53
Слабые данные по экономике Китая говорят о вероятности снижения базовой ставки кредитования - Julius Baer
Данные по экономике Китая за октябрь, опубликованные на прошлой неделе, оказались лишь немного ниже ожиданий и показателей сентября, говорится в комметарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Темпы роста объемов промышленного производства, которые составили 5,8% в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 14:50
Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer
Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:30
Запасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный... читать дальше
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