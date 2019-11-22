Торги акциями Газпрома откроются в пятницу сильным "гэпом" вниз - Алор Брокер

"Фишкой" торгов четверг стали акции "Газпрома", которые выросли на 2,6%, и на которые пришлось больше половины объема торгов, сообщается в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. Именно подорожание этих бумаг позволило Индексу Мосбиржи закрыть день в 0,2-процентном плюсе. Поводом для роста стала информация о продаже 3,6-процентного квазиказначейского пакета акций компании.

"Само по себе это позитивное событие, поскольку позволит "Газпрому" пополнится ликвидностью после того, как компания отказалась от размещения евробондов. К тому же возрастет число акций в свободном обращении, - отмечает эксперт. - Однако сильно смущает цена, по которой акции из данного пакета были проданы. По сообщению компании, цена продажи составила 220,72 руб за акцию, или на 13% меньше цены бумаг на закрытие торгов в четверг. Поэтому вполне вероятно, что "Газпром" откроется сегодня сильным гэпом вниз. Однако мы позитивно смотрим на акции эмитента и считаем их очень перспективными с целью до конца года".

Насколько упадут бумаги на открытии (и упадут ли вообще), как быстро сформируется разворот, - спрогнозировать, по мнению Алексея Антонова, сложно.

По мнению эксперта, будут тащить вниз Индекс Мосбиржи и акции "Норильского Никеля" - мировые цены на никель сегодня вновь сильно пошли вниз.

"Частично поддержит рынок высокие цены на нефть, вчера к полуночи уходившие к 64 долларам за баррель, - полагает аналитик "Алор Брокер". - Поводом для роста стало сообщение, что страны ОПЕК+ на саммите в начале декабря примут решение о продлении сокращения добычи нефти до июля 2020 г. Ныне действующее соглашение завершается в конце марта. В общем-то новость слабенькая, пока нет никаких сомнений, что расширенный картель будет соблюдать квоты, иначе нефть очень быстро уйдет ниже 40 долларов за баррель. Не исключено, что сегодня в первой половине дня мы увидим продолжение отката нефти от отметки 64".