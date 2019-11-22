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22 ноября 2019 года 09:41
Торги акциями Газпрома откроются в пятницу сильным "гэпом" вниз - Алор Брокер
"Фишкой" торгов четверг стали акции "Газпрома", которые выросли на 2,6%, и на которые пришлось больше половины объема торгов, сообщается в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. Именно подорожание этих бумаг позволило Индексу Мосбиржи закрыть день в 0,2-процентном плюсе. Поводом для роста стала информация о продаже 3,6-процентного квазиказначейского пакета акций компании. "Само по себе это позитивное событие, поскольку позволит "Газпрому" пополнится ликвидностью после того, как компания отказалась от размещения евробондов. К тому же возрастет число акций в свободном обращении, - отмечает эксперт. - Однако сильно смущает цена, по которой акции из данного пакета были проданы. По сообщению компании, цена продажи составила 220,72 руб за акцию, или на 13% меньше цены бумаг на закрытие торгов в четверг. Поэтому вполне вероятно, что "Газпром" откроется сегодня сильным гэпом вниз. Однако мы позитивно смотрим на акции эмитента и считаем их очень перспективными с целью до конца года". Насколько упадут бумаги на открытии (и упадут ли вообще), как быстро сформируется разворот, - спрогнозировать, по мнению Алексея Антонова, сложно. По мнению эксперта, будут тащить вниз Индекс Мосбиржи и акции "Норильского Никеля" - мировые цены на никель сегодня вновь сильно пошли вниз. "Частично поддержит рынок высокие цены на нефть, вчера к полуночи уходившие к 64 долларам за баррель, - полагает аналитик "Алор Брокер". - Поводом для роста стало сообщение, что страны ОПЕК+ на саммите в начале декабря примут решение о продлении сокращения добычи нефти до июля 2020 г. Ныне действующее соглашение завершается в конце марта. В общем-то новость слабенькая, пока нет никаких сомнений, что расширенный картель будет соблюдать квоты, иначе нефть очень быстро уйдет ниже 40 долларов за баррель. Не исключено, что сегодня в первой половине дня мы увидим продолжение отката нефти от отметки 64".
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22 ноября 2019 года 11:36
Словесные интервенции производителей нефти при отсутствии явно негативных новостей по торговле позволяют ценам на сырье завершить неделю на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки Brent в утренние часы пятницы остаются выше отметки $63/bbl. Поддержку ценам на нефть... читать дальше
.22 ноября 2019 года 10:11
В пятницу можно ждать консолидации нефти в диапазоне 63-64 доллара/баррель, на следующей неделе определять динамику рынка будут новости по переговорам между США и КНР, а позитивная риторика членов ОПЕК+ перед саммитом может удержать нефть от снижения, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть... читать дальше
.21 ноября 2019 года 15:03
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.21 ноября 2019 года 13:50
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.21 ноября 2019 года 11:24
Цены на нефть восстановили потерянные ранее позиции, но вряд ли продолжат рост в четверг - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки накануне восстановили потерянные во вторник позиции и в утренние часы торгуются в районе отметки $62/bbl (Brent), говорится в комментарии "Нордеа Банка". Поддержку ценам на нефть оказало более слабое увеличение запасов в США, чем ожидалось ранее. Эксперты банка напоминают,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 10:23
Нефтяные котировки в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $60,7 - $63,5 за баррель - БКС
В ближайшие дни нефтяные котировки могут консолидироваться в диапазоне между $60,7 и $63,5 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров США и Китая, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. С утра четверга котировки нефти марки Brent... читать дальше
.21 ноября 2019 года 09:23
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.20 ноября 2019 года 17:53
Слабые данные по экономике Китая говорят о вероятности снижения базовой ставки кредитования - Julius Baer
Данные по экономике Китая за октябрь, опубликованные на прошлой неделе, оказались лишь немного ниже ожиданий и показателей сентября, говорится в комметарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Темпы роста объемов промышленного производства, которые составили 5,8% в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 14:50
Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer
Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:30
Запасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный... читать дальше
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