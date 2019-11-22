Динамика индекса Мосбиржи в пятницу будет определяться реакцией инвесторов на новости от Газпрома - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги четверга скромным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи, причем весь этот рост был обеспечен ростом акций Газпрома, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

Как стало известно в пятницу утром, размещение пакета акций компании пройдет по цене в 220,72 руб. (на 13% ниже уровней вчерашнего закрытия), что, соответственно, может обусловить давление на акции и, учитывая долю Газпрома в индексе, в целом на индекс Мосбиржи на открытии торгов. При этом среднесрочно продажа казначейских акций позитивна для компании как минимум за счет роста free float и потенциального увеличения доли в индексах.

"Активность торгов на глобальных рынках по-прежнему невысока, - отмечает Михаил Поддубский. - Последние несколько дней проходили для рисковых активов в режиме умеренной коррекции в первую очередь на фоне сомнений относительно возможности заключения торгового соглашения первой фазы между США и Китаем до конца этого года, но какой-либо масштабной реакции на эти новости рынки не показали. Напомним, что пока еще сохраняется риск того, что в середине декабря американские власти введут новые анонсированные ранее пошлины на китайские товары, однако участники рынка, похоже, предполагают, что администрация Трампа отложит их введение, пока процесс торговых переговоров продолжается (также эту идею поддержало сегодня китайское издание South China Morning Post)".