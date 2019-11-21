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21 ноября 2019 года 19:21
БКС открыл торговую идею "Лонг в ADS Qiwi" на ожиданиях роста котировок
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в ADS Qiwi (MOEX: QIWI)" на ожиданиях роста котировок, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Ожидаемая доходность, по оценке эксперта, относительно индекса РТС составляет около 10% к марту 2020 года. Как отмечает эксперт, просадка котировок ADS Qiwi накануне может обеспечить отличную точку входа в эти бумаги. "Ближайшим катализатором для нашей идеи будут квартальные дивиденды (закрытие реестра 2 декабря) с доходностью 1,5%. Результаты за четвертый квартал 2019 года и продажа доли в Рокетбанке - история 2020 года, однако рынок может начать учитывать эти события и раньше", - говорится в обзоре.
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Компании упоминаемые в новости: QIWI
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