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21 ноября 2019 года 18:26
Позитивный импульс притока капитала в акции РФ со стороны ETF, по всей видимости, достиг пика - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 20 ноября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно данным исследования, после января наилучшим месяцем 2019 года для фондового рынка РФ стал ноябрь благодаря притоку капитала в российские акции со стороны ETF в объеме $135 млн только за последние три недели. Между тем, по мнению аналитиков, позитивный импульс потоков, по всей видимости, достиг пика на прошедшей неделе и сменился на нейтральный. "Наш фундаментальный диапазон для рекомендации "держать" по индексу РТС (1370-1490 пунктов) пока работает идеально, и на данный момент у нас нейтральный взгляд на рынок", - говорится в обзоре. Кроме того, ноябрь стал примечателен тем, что после ралли на рынке акций РФ розничные инвесторы фиксировали прибыль наиболее активно с конца 2016 года. "Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 2,7% по итогам недели, завершившейся 20 ноября. Объем коротких позиций превысил среднемесячное значение на 20% и снизился с пиковых уровней выше 30%, зафиксированных две недели назад. Тогда темпы сокращения длинных позиций розничными инвесторами составляли почти 4% - максимум с конца 2016 года или за последние три года!", - пишут аналитики. Явной тенденции в операциях институциональных инвесторов на российском фондовом рынке по итогам отчетной недели не наблюдалось. "Институциональные потоки были в целом сбалансированными", - отмечается в обзоре.
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