Диапазон нейтральной процентной ставки в России может быть пересмотрен с 6-7% до 5,5-7%, но не раньше середины 2020 года - "Нордеа Банк"

Диапазон нейтральной процентной ставки в России может быть пересмотрен с 6-7% до 5,5-7%, но вряд ли это произойдет существенно раньше середины 2020 года, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Более существенный пересмотр вряд ли возможен на данный момент, уверены аналитики банка.

В середине текущего года на фоне благоприятных внешних и внутренних факторов Банк России вернулся к циклу смягчения монетарной политики и снизил ключевую процентную ставку суммарно на 125 б.п. до 6.5%. В результате ставка вошла в нейтральный (равновесный) диапазон в 6-7% (или 2-3% в реальном выражении), который ЦБ установил в конце 2017 года. По мнению экспертов "Нордеа Банка", одним из ключевых вопросов денежно-кредитной политики в России на данный момент является возможный пересмотр данной оценки в сторону более низких уровней, о котором сигнализировал и Банк России.

"Нейтральным считается уровень ключевой процентной ставки, при котором инфляция достигает целевого значения, а экономика растет на уровне своего потенциала (в условиях полной занятости и полной загрузки производственных мощностей), - указывают эксперты "Нордеа Банка". - Нейтральная ставка является ненаблюдаемой величиной, а ее оценки, как правило, весьма приблизительны и задают скорее область значений, а не конкретную точку. При этом оценки зависят от большого числа факторов, и могут меняться с течением времени. Оценка нейтральной ставки важна для участников рынка, компаний и потребителей, так как задает горизонты будущей политики Банка России, формируя ориентиры относительно тех уровней процентных ставок, которые могут сохраняться в экономике в долгосрочной перспективе в отсутствие серьезных шоков".

При принятии решения о пересмотре нейтрального диапазона ключевой ставки Банк России будет учитывать все основные факторы. "Их совокупность говорит нам о том, что снижение нейтрального диапазона возможно, но если оно произойдет, то будет весьма умеренным (до 1,5-3% с текущих 2-3%), - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Мы полагаем, что такой пересмотр, если он в принципе произойдет, может состояться ближе к середине 2020 года. Более ранний пересмотр вряд ли возможен, потому что в силу лагов, с которыми снижение ключевой ставки действует на инфляцию, последствия агрессивного снижения ставки во втором полугодии 2019 года пока не полностью реализовались".

Кроме того, у Банка России остается запас в 50 бп по снижению ставки внутри текущего нейтрального диапазона ключевой ставки. В этой связи ожидания по ставке, заложенные в текущие котировки ОФЗ (доходности 2-летних бумаг на уровне 5,85% подразумевают уход ставки ниже 6% на 2-летнем горизонте и её нахождение там довольно долго), могут оказаться излишне оптимистичными, если эффекта уже состоявшихся и дополнительных снижений ставки на 50 бп окажется достаточно для устойчивого возврата инфляции к целевой отметке в 4%, заключают эксперты "Нордеа Банка".