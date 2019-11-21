Raiffeisenbank поднял оценку GDR X5 на 2%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $38,3 до $39 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По мнению Макеева, для продолжения роста X5 придётся увеличивать долю открытий магазинов в регионах с более низким показателем продаж с квадратного метра торговой площади. "Ожидается, что их негативный эффект на продажи с квадратного метра группы будет частично компенсирован увеличением доли в торговых площадях компании супермаркетов "Перекрёсток", у которых самые высокие в группе показатели продаж с квадратного метра, за счёт гипермаркетов "Карусель" и запуском новой программы реновации магазинов "у дома" "Пятёрочка"", - говорится в обзоре.

Кроме того, по прогнозам Raiffeisenbank, рентабельность Х5 будет поддержана улучшением валовой маржи за счёт снижения товарных потерь и улучшения эффективности логистики.

"Хотя обновление "Пятёрочек" потребует дополнительных капитальных затрат, по нашим расчётам, компания сможет выплачивать 90% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов без увеличения долговой нагрузки", - пишет Макеев.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $36,39 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,42 за штуку.